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Yaşam

Erzincan'ın turistik Kemaliye ilçesi 'sakin şehirler ağına' dahil edildi

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde de yer alan ilçe, tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiriyor.

Kemal Özdemir   | 30.03.2022
Erzincan'ın turistik Kemaliye ilçesi 'sakin şehirler ağına' dahil edildi

Erzincan

Erzincan'ın tarihi ve kültürel değeri ile öne çıkan turistik ilçesi Kemaliye, Türkiye'nin Cittaslow (sakin şehirler) ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri oldu.

Cittaslow International Başkanlık Konseyi'nin 26 Mart 2022'de çevrim içi yaptığı toplantıda, Kemaliye ilçesi sakin şehirler ağına dahil edildi.

Eski adı Eğin olan ve yukarı Fırat Nehri havzası ile tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ilçenin adı, 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda ilçe halkının Kuvayımilliye güçlerine sağlamış olduğu katkılardan dolayı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemaliye olarak değiştirildi.

Geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve geleneksel mimarisiyle Anadolu'nun kültürel mirasının örneklerini yansıtan ilçe, 30 Nisan 2021'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer aldı.

ÇEKÜL Vakfı'nın "7 Bölge 7 Kent" projesinde de yer alan ve Tarihi Kentler Birliği'nin kurucu üyesi olan Kemaliye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2003'te de Turizm Öncelikli Yöre Belediyesi Listesi'ne seçildi.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin, hem doğal hem de kültürel kriterleri ile dünyanın ender yerlerinden biri olduğunu belirtti.

İlçenin Cittaslow üyelik sürecinin iki yıl önce başladığını ve sonuca vardıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Uluslararası sakin şehirler ağına girmek üzere yaptığımız başvuru ve hazırladığımız dosya, yapılan toplantıda kabul görmüş ve Cittaslow ağına alınmıştır. Kemaliye, 30 ülkeden 281 kentin bulunduğu ağa dahil olmuş ve uluslararası bir tescili daha kazanmıştır. Cittaslowun amacı, dünyada kendi kimliğini koruyan, yıkıcı ve tehlikeli küresel çalkantılardan kendini koruyarak gelecek vizyonu oluşturan kentleri bir araya getirmek ve dünyaya örnek sunmaktır. Bu özel kentler yönetilirken doğal değerlerine, gelenek ve göreneklerine, yerel mimarisine, yemeklerine, müziğine, zanaat ve esnafına sahip çıkmasına, birliğin üye kentleri için kabul edilen kriterler vasıtasıyla sağlanması hedeflenmektedir. Dünyada sadece belirli kriterleri sağlayan özel yerler bu ağa katılabilir."

Cittaslow kentleri içerisinde bulunmasının ilçeye de önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Karaman, ilçenin dünyada daha çok tanınan, bilinen ve ziyaret edilen bir yer olacağını aktardı.

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