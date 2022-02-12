Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,922.40
BTC/USDT
42,313.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

Yamaç paraşütü pilotları, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.

Barış Yalçınkaya   | 12.02.2022
Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

Erzincan

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde buluşan yamaç paraşütü sporcuları, buradaki yüksek tepeden uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzünde Türk bayrağı açan 15 sporcu, daha sonra kayak merkezindeki buzla kaplı Ardıçlı Gölü yakınına iniş yaptı.

Hafta sonu tatilini merkezde kayak yaparak geçiren aileler de gösteriyi ilgiyle izledi.

Yamaç paraşütü pilotu Ali Zaimoğlu, gazetecilere, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı eşliğinde uçuş yaptıklarını söyledi.

Türk bayraklarıyla gökyüzünü şenlendirdiklerini ifade eden Zaimoğlu, "Biliyorsunuz Erzincan doğa sporlarının başkenti, bu güzel günde burada havada olmak bizi ayrıca mutlu etti. 104 yıl önce ilimizi düşman işgalinden kurtaran herkese özellikle ordumuza canı gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

Sporculardan Emre Aktepe de 15 pilotla yaptıkları uçuşu sorunsuz tamamladıklarını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığının 'Kovid-19' rehberinde Molnupiravir güncellemesi
Pfizer-BioNTech 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı acil kullanım başvurusunu erteledi
Hong Kong'da Kovid-19 salgını nedeniyle 263 banka şubesi kapandı
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 8 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı verdi

Benzer haberler

Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Erzincan'da 2 hırsız çalmaya çalıştıkları dananın gazabına uğradı

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Davraz'da kayak sezonunun uzaması bekleniyor

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Davraz'da kayak sezonunun uzaması bekleniyor
Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Türkiye kış sporlarında da anlamlı bir seviyeye geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Türkiye kış sporlarında da anlamlı bir seviyeye geldi