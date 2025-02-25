Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor
Kastamonu'da Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı ve çevresindeki ormanlar, kış mevsiminin eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.
Kastamonu
Küre ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı ile çevresindeki ormanlar, bölgedeki kar yağışının ardından beyaza büründü.
Doğa yürüyüşü, kampçılık, macera turizmi ve yaban hayatı gözlemi açısından önemli potansiyele sahip olan tabiat parkı, doğa ve fotoğrafseverleri bölgeye çekiyor.
Seyrine doyumsuz manzaralar sunan ormanlar ve İpsinne Kayası, dronla havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.