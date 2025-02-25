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Yaşam

Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor

Kastamonu'da Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı ve çevresindeki ormanlar, kış mevsiminin eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

Semih Yüksel  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor Fotoğraf: Semih Yüksel/AA

Kastamonu

Küre ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı ile çevresindeki ormanlar, bölgedeki kar yağışının ardından beyaza büründü.

Doğa yürüyüşü, kampçılık, macera turizmi ve yaban hayatı gözlemi açısından önemli potansiyele sahip olan tabiat parkı, doğa ve fotoğrafseverleri bölgeye çekiyor.

Seyrine doyumsuz manzaralar sunan ormanlar ve İpsinne Kayası, dronla havadan görüntülendi.

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