Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,614.00
BTC/USDT
23,540.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Silivri Mübadele Müze Evi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, hafta sonunda yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Ramazan Kaya   | 29.01.2023
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

Kayseri

Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilenler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu snowboard, kayak ve kızak gibi aktiviteler yaptı.

Ziyaretçiler, Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi Kapı'daki tesislerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan ikisi gondol 18 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alperen Ocakları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto etti
Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir
Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun en yoğun günü
Kızılcahamam'ın hafta sonu ziyaretçilerine kar sürprizi
Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Kayseri'de fosil kazı çalışmalarında bulunan üç toynaklı at iskeleti ayağa kaldırıldı

Erciyes'te "Kar Fırtınaları Projesi" ile geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor

Erciyes'te "Kar Fırtınaları Projesi" ile geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor
Kanseri yenen spor eğitmeninin azmi çocukların sloganı oldu

Kanseri yenen spor eğitmeninin azmi çocukların sloganı oldu
Yarıyıl tatilini tarihi ve doğal güzellikler içinde geçirmek isteyenler Safranbolu'yu tercih ediyor

Yarıyıl tatilini tarihi ve doğal güzellikler içinde geçirmek isteyenler Safranbolu'yu tercih ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet