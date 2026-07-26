Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" bu yıl 116'ncı kez kurulacak Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı bu yıl ziyaretçilerini 10-13 Eylül'de ağırlayacak.

Panayır, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 116'ncı kez kurulacak.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, AA muhabirine, köklü panayırın Trakya'nın yaşayan kültür miraslarından biri olduğunu söyledi.

Hazırlıkların ilçe genelinde titizlikle sürdürüldüğünü belirten Hoşgör, asırlık geleneği geleceğe taşımak için her yıl aynı heyecanla çalıştıklarını vurguladı.

Pavli Panayırı'nın bölge ekonomisi için de büyük bir güç olduğuna dikkati çeken Hoşgör, "Panayırımız sadece Pehlivanköy'ün değil, tüm Trakya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimizin buluşma noktasıdır. Burada hem asırlık bir kültürü yaşatıyor hem de yerel üreticimiz ile esnafımızın ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyoruz." dedi.

Hoşgör, tüm vatandaşları panayıra davet etti.

Pavli Panayırı

Panayır, Ergene Nehri kenarında kuruluyor.

Tezgahlar, açık hava lokantaları ve lunaparkın bulunduğu organizasyonda, yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

Yöre sakinleri konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.

Roman vatandaşlar ise kendilerine has müzik ve danslarıyla panayırın eğlencesine katkı sağlıyor.