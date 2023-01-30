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Yaşam

Anne ve babalarının sahnelediği tiyatro oyununu çocukları izledi

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Kulübü çalışmaları kapsamında eğitim alan anne ve babaların sahnelediği oyunu, çocukları izledi.

Muhsin Arslan   | 30.01.2023
Anne ve babalarının sahnelediği tiyatro oyununu çocukları izledi Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde usta öğretici Onur Algın'ın yönetmenliğinde öğretmen, ev kadını, avukat, özel sektör ve farklı mesleklerde çalışanlar ile lise ve üniversite öğrencileri, 3 aylık eğitimin ardından sahne aldı.

27 kişiden oluşan tiyatro ekibi, "Büyülü kaçamak" adlı komedi oyununu sergiledi. Anne ve babalarını sahnede izleyen çocuklar, onları gösterdikleri performanstan dolayı ayakta alkışladı.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, oyun sonunda yaptığı konuşmada, kültürel ve sanatsal aktiviteleri sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Belediyemiz Sanat Akademisi kapsamında güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gerçekten çok güzel bir performansla karşılaştık." dedi.

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