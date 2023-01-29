Çekmeköy'de "Hamsi Festivali ve Formulaz Yarışları"
Çekmeköy Belediyesince düzenlenen hamsi festivalinde tahta arabaların yarıştığı "Formulaz Yarışları" yapıldı.
İstanbul
Alemdağ Kültür Merkezi önünde düzenlenen "Hamsi Festivali ve Formulaz Yarışları" öncesi gazetecilere açıklama yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Karadeniz kültürünü ilçelerinde yaşatmaktan mutluluk duyduklarını anlattı.
Bu sene ilk defa hamsi festivaliyle "Formulaz" yarışlarının da düzenlendiğini aktaran Poyraz, bunu ilerleyen yıllarda da sürdüreceklerini kaydetti.
Yarışların startı, kırbaç şeklindeki kalın ipin yere vurulduğunda patlama sesi çıkarmasıyla bilinen geleneksel yöntem "Xaşattule" ile verildi.
Gönüllülerin beşer kişiden oluşan gruplar halinde yarıştığı etkinlikte, görevliler tahta arabaların kurallara uygun olup olmadıklarını tek tek kontrol etti.
Tüm katılımcılara kupa ve madalya verilen yarışmada, dereceye giren yarışmacılara ayrıca çeşitli ödüller sunuldu.
Daha sonra ekiplerle balık ekmek hazırlayan Poyraz, festival kapsamında vatandaşlara 6 ton hamsi ikram edileceğini söyledi.
Etkinlikte, Karadenizli sanatçılar Murat Köse, Gökhan Can Boşnakoğlu ile Koliva grubu ve horon ekibi de sahne aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.