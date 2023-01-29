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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Silivri Mübadele Müze Evi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Yaşam

Çıldır Gölü'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

Ardahan-Kars sınırlarındaki yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü, yarıyıl tatili için bölgeye gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Cüneyt Çelik   | 29.01.2023
Çıldır Gölü'nde yarıyıl tatili yoğunluğu Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan göle, özellikle kış aylarında yoğunluk artıyor.

Yarıyıl tatili nedeniyle de Çıldır'a gelen ziyaretçiler, buz üzerinde yürüyerek büyülü manzaranın tadını çıkarıyor, atlı kızak ve kar motoruyla göl üzerinde geziyor.

Gölde birçok farklı etkinlikle keyifli zaman geçiren misafirler, güzel anları fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla kaydediyor.

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