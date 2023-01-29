Çıldır Gölü'nde yarıyıl tatili yoğunluğu
Ardahan-Kars sınırlarındaki yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü, yarıyıl tatili için bölgeye gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.
Kars
Her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan göle, özellikle kış aylarında yoğunluk artıyor.
Yarıyıl tatili nedeniyle de Çıldır'a gelen ziyaretçiler, buz üzerinde yürüyerek büyülü manzaranın tadını çıkarıyor, atlı kızak ve kar motoruyla göl üzerinde geziyor.
Gölde birçok farklı etkinlikle keyifli zaman geçiren misafirler, güzel anları fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla kaydediyor.
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