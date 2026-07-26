Galatasaray Futbol Takımı, yarın İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray, hazırlık maçında yarın İtalya ekibi Venezia ile karşılaşacak Galatasaray Futbol Takımı, yarın İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçı yapacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında TSİ 21.00'de Venezia ile karşılaşacak.

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.