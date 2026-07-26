İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde devam eden orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi, 29 bin kişiye bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildi.

İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde orman yangınları nedeniyle yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde devam eden orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi, 29 bin kişiye bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildi.

İspanyol EFE ajansının haberine göre, Madrid ve Avila kentlerindeki 2 büyük orman yangınında yaklaşık 45 bin hektar alanın yandığı tahmin ediliyor.

İspanya hükümetinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle Madrid'den 30 bin, Avila'dan 29 bin 488 kişi olmak üzere 59 bin 488 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu iki kentte yaklaşık 29 bin kişiye bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildiği belirtildi.

Yerel yetkililer, yangın söndürme çalışmalarının, 1201 askeri personel, 400 kara aracı, 1300 güvenlik gücü, 110 sivil savunma personeli ve 20 hava aracıyla devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Madrid ve Avila'daki yangınların yanı sıra Leon, Huesca, Teruel ve Cordoba'da da orman yangınları sürüyor.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, Valencia'nın Manises bölgesindeki orman yangınlarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yangından etkilenen 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada "yangının karmaşık ve rüzgarların değişken" olduğunu ifade etti.

Sanchez, 2026'da şu ana kadar ülkede yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığını bildirdi.