İran devlet televizyonu: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 6 gemi uyarı ateşiyle durduruldu

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz geçiş" girişiminde bulunan gemilerin geçişine izin verilmedi.

Haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin, Hürmüz Boğazı'nda son 24 saatte izinsiz geçiş yapmaya çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu ve gemilerin rotalarını değiştirdiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda "izinsiz geçiş" girişiminde bulunduğu belirlenen 4 geminin durdurulduğunu duyurmuştu.

İran: Umman heyetiyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri görüşüldü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da Ummanlı heyetle gerçekleştirilen görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, Umman heyetiyle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin güvenliği ve yapılacak düzenlemeler hakkında bakan yardımcıları düzeyinde görüşmeler yapıldığını ve görüşmelerde ilerleme sağlandığını söyledi.

Ummanlı heyetin görüşmelerin ardından Tahran'dan ayrıldığını aktaran Bekayi, temasların önümüzdeki süreçte devam edeceğini belirtti.

Bekayi ayrıca, mevcut durumda Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

ABD'nin İran'a deniz ablukasında 12 ticari geminin rotaları değiştirildi, 2 gemi hizmet dışı bırakıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ABD'nin İran'a karşı deniz ablukası devam ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, 25 Temmuz itibarıyla "ablukayı geçmeye çalışan" 12 ticari geminin yeniden yönlendirildiği, "talimatlara uymayan" 2 geminin hizmet dışı bırakıldığı ve "tam uyumun sağlanması için" 2 gemiye baskın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD askerlerinin Komorlar bayraklı "M/T Charminar" adlı gemiye "doğrulama amaçlı" çıkmasının ardından geminin yoluna devam ettiği, Mozambik bayraklı "M/T Lavine" adlı geminin ise "uyarıları dikkate almadığı ve ablukayı ihlal etmeye çalıştığı" savunularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımında görev sırasında gemilerden birine çıkıldığı anlara ait videoya da yer verildi.