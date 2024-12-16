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Yaşam

Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonunda 70 bin ziyaretçi ağırladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, hafta sonunda 70 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Müzahim Zahid Tüzün  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonunda 70 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış turizm merkezi Erciyes, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Kayak sezonunun 3 hafta önce açıldığı Erciyes, hafta sonu 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Geçen yıl 2 milyon 500 bin misafir ağırlayan kayak merkezi, yeni sezonda da yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor.

Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu ve 19 mekanik tesisi olan Erciyes'in, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu'na (ICAR) üyeliği bulunuyor.

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