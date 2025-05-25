Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,523.70
BTC/USDT
107,700.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ender görülen İtecik lalesi kan kırmızısı rengini gösterdi

Yılda 15 gün açan Uşak'a özgü şakayık türü İtecik lalesi çiçek açtı.

Mehmet Çalık  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Ender görülen İtecik lalesi kan kırmızısı rengini gösterdi Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Kayaağıl köyü sınırlarında, yaklaşık 1200 rakımlı İtecik Tepesi'nde 50 dekarlık tabiat koruma alanı içinde açan lale, beklediği hava sıcaklığı değerlerine ulaşılmasıyla kan kırmızısı rengindeki çiçeğini gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Koruma altındaki İtecik lalesi, 15 günün ardından önce solmaya başlıyor, sonra yapraklarını döküyor.

Lalenin açtığı alanda incelemede bulunan Uşak Valisi Naci Aktaş, İtecik lalesi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürü Hüseyin Tekin'den bilgi aldı.

Alanda gazetecilere açıklama yapan Aktaş, İtecik lalesinin bölgeye özgü bir tür olduğunu söyledi.

Lalenin korunması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Lalenin yoğun olduğu bölgenin etrafı zaten çevrili haldedir. Bitkiye karşı yapılan zararın yaklaşık 550 bin lira cezası var. Bu bitkiyi korumak hem bizlerin hem de vatandaşların görevi. Laleyi yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızı bu anlamda duyarlılığa davet ediyorum. Mutlaka gelip göreceğiz ama asla zarar vermeyeceğiz. Çünkü ortak sorumluluk içerisinde bunu gelecek nesillere aktaracağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek
Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının etkili olması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Samsun'da havacılık lisesi öğrencileri model uçak gösterisi yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı

Benzer haberler

Ender görülen İtecik lalesi kan kırmızısı rengini gösterdi

Ender görülen İtecik lalesi kan kırmızısı rengini gösterdi

Hakkari'deki tarlalar sarı çiçeklerle renklendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet