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Yaşam

Elazığ'ın 'iyilik melekleri' ulaştırdıkları yardımla kalplere dokunuyor

TOKİ Şehit Arif Güneş Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan kız öğrenciler kırsalda yaşayan dezavantajlı ailelere ramazan paketi dağıtıyor, kronik rahatsızlığı bulunanların ateş, tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıyor.

İsmail Şen   | 29.04.2021
Elazığ'ın 'iyilik melekleri' ulaştırdıkları yardımla kalplere dokunuyor

Elazig

Elazığ'da meslek lisesinde okuyan kız öğrenciler ramazanda kırsalda yaşayan dezavantajlı ailelere yardım ulaştırıyor.

TOKİ Şehit Arif Güneş Çok Programlı Anadolu Lisesi hasta ve yaşlı hizmetleri bölümünde okuyan 25 kız öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında öğretmenler, veliler, öğrenciler ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardımları, ihtiyacı bulunan ailelere ulaştırmak için seferber oldu.

Kırsalda yaşayan dezavantajlı ailelere ev ev gezerek ramazan paketi dağıtan öğrenciler, kronik rahatsızlığı bulunanların da ateş, tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıyor.

300 aileye yardım ulaştıran öğrenciler ramazan boyunca bu hizmeti sürdürmeyi hedefliyor.

"Öğrencilerimizi tebrik ediyorum"

Okul müdürü Sadrettin Bayram, AA muhabirine, son yıllarda Bakanlığın sağladığı desteklerle açılan yeni bölümler ve atölyeler aracılığıyla meslek liselerinde daha da bilgili, donanımlı ve mesleki beceriye sahip öğrenciler yetiştirme imkanı bulduklarını söyledi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen proje ile çevreye ve topluma duyarlı öğrenciler de yetiştirmeye gayret gösterdiklerini belirten Bayram, "Öğrencilerimiz köy köy gezerek, dağ tepe bayır geçerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor, ramazan kolileri dağıtıyor. Gerektiği yerlerde küçük sağlık taraması yapıyor, onları kronik hastalıklara karşı uyarıyorlar. Projede yer alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin böyle bir projede yer almaları bizler için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

"Onların mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor"

Projede yer alan hasta ve yaşlı hizmetleri bölümünde öğretmen Kübra Aydın, kız öğrencilerin büyük emek ve özveriyle yürüttükleri yardım faaliyeti ile vatandaşların takdirini topladığını, çevrelerine örnek olduklarını aktardı.

Toplumda yardımlaşma duygusunun artması bakımından bu tür yardım faaliyetlerini önemsediklerini dile getiren Aydın, "Proje kapsamında ramazan ayını değerlendirelim istedik. Ramazanda hayırseverlerden temin ettiğimiz yardım kolilerimizi dağıtıyor, ziyaret ettiğimiz evlerdeki yaşlı ya da kronik rahatsızlığı olan bireylere küçük çaplı sağlık hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimizin gösterdiği ilgi karşısında onların mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

"Toplumda yardımlaşma duygusunun artmasına vesile oluyoruz"

Öğrencilerden Esra Şengül, ramazan denilince akla yardımlaşmanın geldiğini belirtti.

Bu nedenle sosyal sorumluluğun bir gereği olarak ihtiyaç sahibi ailelere hizmet etmeye ve onların hayır dualarını almaya çalıştıklarını dile getiren Şengül, "Köy köy gezerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Evlerine gittiğimiz kişilerin tansiyonlarını, nabızlarını, şekerlerini ölçüyoruz. Sağlık durumlarını değerlendirip, önerilerde bulunuyoruz. Bu hem mutluluk hem de gurur verici. Çevremize örnek oluyor, toplumda yardımlaşma duygusunun artmasına vesile oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rabia Sultan Arslan da, amaçlarının okullarında meslek öğrenerek kendilerini geleceğe hazırlarken aynı zamanda topluma faydalı bireyler olmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu aktardı.

İhtiyaç sahibi ailelere bir nebze de olsa yardımda bulunduklarını anlatan Arslan, ailelerin yüzündeki gülümsemeyi görmenin her şeye değer olduğunu kaydetti.


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