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Yaşam

Elazığ'da kimsesizler mezarlığına defnedilen Zühal için mezar taşı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeyken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki Zühal G. için mezar taşı yaptırıldı.

Suat Öztürk   | 12.01.2023
Elazığ'da kimsesizler mezarlığına defnedilen Zühal için mezar taşı yapıldı

Elazığ

Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan, 10 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra cenazesi kimsesizler mezarlığına defnedilen Zühal G. için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın talimatıyla mezar taşı hazırlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, mezarlıkta yaptığı açıklamada, Bakanlığın, bebek, çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli, şehit yakını ve gazilere hizmet veren büyük bir aile olduğunu söyledi.

İki gün önce tedavi gördüğü hastanede vefat eden Zühal'ın 12 yıldır Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yatılı hizmet aldığını aktaran Çeçen, şöyle dedi:

"Son bir yıldır bir hastanemizin yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekteyken kızımız vefatıyla Bakanımız Sayın Derya Yanık Hanımefendinin talimatlarıyla hemen mezarını yaptırdık. Bu saatten sonra kızımızı dualarla anıp yalnız bırakmayacağız. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Çeçen, daha sonra Zühal G'nin mezarına karanfil bırakıp dua etti.

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