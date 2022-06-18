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Yaşam

Edirne'deki lavanta tarlaları komşu illerden ziyaretçileri ağırlıyor

Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri sürüyor.

Gökhan Zobar   | 18.06.2022
Edirne'deki lavanta tarlaları komşu illerden ziyaretçileri ağırlıyor

Edirne

Karaağaç Mahallesi'nde ziyarete açılan mor lavanta tarlaları, başta fotoğraf meraklıları olmak üzere rengi ve kokusuyla ilgi odağı oldu, ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekildi.

İstanbul'dan gelen Naz Tanrıverdi, AA muhabirine ilk kez geldiği Edirne'yi ve lavanta tarlalarını çok beğendiğini söyledi.

Edirne'nin birçok güzelliğinin yanında lavanta tarlalarının ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Lavanta dendiğinde akıllara Isparta geliyordu ama Edirne'de böyle bir etkinliğini duyduk. İstanbul'dan geliyoruz. Çok beğendik, hayal ettiğimizden daha güzel. Ben daha küçük bir yer olarak düşünüyordum ama gözünüzün aldığı kadar lavanta. Dönünce bütün arkadaşlarıma anlatacağım."

İstanbul'dan gelen bir başka ziyaretçi Ece Aydemir ise lavanta günleri etkinliğine katılmak için arkadaşlarıyla kente geldiklerini dile getirdi.

Bol bol fotoğraf çektirdiklerini anlatan Aydemir, "Bu kadar keyifli olabileceğini düşünmemiştik. İstanbul'a bu kadar yakın bir yerde bu kadar güzel tarlaları çok beğendik. Bu güzelliğin tadını çıkartıyoruz." dedi.

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