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Yaşam

Edirne'de Roman çeribaşısının caddede çektiği klip açık hava konserine döndü

Edirne'de müzisyen Roman çeribaşı Fikri Ocak'ın trafiğe kapalı caddede çektiği klip, vatandaşların ilgisi nedeniyle adeta açık hava konserine dönüştü.

Cihan Demirci  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Edirne'de Roman çeribaşısının caddede çektiği klip açık hava konserine döndü Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Ocak, sosyal medyadan yayınlayacağı klip için müzisyen arkadaşlarıyla Saraçlar Caddesi'ne geldi.

Çekimlerin başlamasıyla vatandaşlar kısa sürede Ocak'ın etrafını sardı. Klip çekimleri, daha sonra doğal seyrinde ilerledi.

Hareketli Roman ezgilerine, vatandaşlar da eşlik etti.


Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Fikri Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de tek çeribaşının kendisi olduğunu söyledi.

Roman müzikleri klip serisine başladığını anlatan Ocak, kliplerin sosyal medya mecralarından yayınlanacağını bildirdi.

Kentin değişik noktalarında klip çekimlerine devam edeceklerini aktaran Ocak, bunun turizme de katkı sunacağını dile getirdi.

Ocak, çekim izni veren Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a teşekkür etti.

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