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Yaşam

Dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar Safranbolu'nun tarihi sokaklarında gösteri yaptı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, ramazan akşamları etkinlikleri dolayısıyla dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, tarihi sokaklarda gezdi.

Orhan Kuzu  | 06.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar Safranbolu'nun tarihi sokaklarında gösteri yaptı Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Kazdağlıoğlu Meydanı'nda başlayan etkinlikte dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, omuzlarına aldıkları tulumba ile Tarihi Çarşı'nın sokaklarında tur attı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken etkinlik, Han Arkası'nda sona erdi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökcü, etkinliğin ardından gazetecilere, ilk tulumbanın 1859'da hediye edildiğini ve böylelikle ilçede itfaiye teşkilatının kurulduğunu söyledi.

Gösteriye vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Gökcü, "Biz tarihi bir şehirde yaşıyoruz. Bu konakları yangınlara karşı korumakla görevliyiz. Böyle tarihi bir ilçede görev yapmak hepimiz için onur ve gurur verici." dedi.

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