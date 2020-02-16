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Yaşam

Doğa fotoğrafçılarının tutkusu olan yılkı atlarını elleriyle besliyor

Kayseri'de yaşayan "Ali Dayı" lakaplı Ali Kemer, son yıllarda doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası haline gelen Hürmetçi Sazlığı'nda, yaklaşık 300 yılkı atını elleriyle besliyor.

Sercan Küçükşahin   | 16.02.2020
Doğa fotoğrafçılarının tutkusu olan yılkı atlarını elleriyle besliyor

Kayseri

Kemer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atların kışın karla kaplı sazlıkta ot bulmakta zorluk yaşadığını söyledi. 

Kış aylarında atları elleriyle beslediğini anlatan Kemer, "Çok sayıda atım var. Zaman içinde sayıları yaklaşık 300'e ulaştı. Biz de ona göre yiyeceklerini hazırlıyoruz. İneğe nasıl bakılıyorsa biz de atlarımıza öyle bakıyoruz. Atlara yaz aylarında hazırladığımız saman ve yonca gibi yiyecekleri veriyoruz." diye konuştu.

Kemer, bu yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de hayvanlara yem desteği sağladığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü de Hürmetçi'nin, Kayseri turizminin önemli noktalarından biri olduğunu dile getirerek, zaman zaman atlara yem desteği sağladıklarını ifade etti.

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