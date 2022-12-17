Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,793.22
ETH/USDT
1,179.60
BTC/USDT
16,710.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Diyarbakır'da 3200 yıllık formülden elde edilen koku sergilendi

Diyarbakır'da 3200 yıllık formülden elde edilen koku ile farklı medeniyetlere ait replikalar sergilendi.

Aydın Arik   | 17.12.2022
Diyarbakır'da 3200 yıllık formülden elde edilen koku sergilendi

Diyarbakır

İçkale'deki Saint George Kilisesi'nde "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya Sergisi"ne katılan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, sergide yer alan 3200 yıllık formülden elde edilen "Mezopotamya kokusu" ile Roma dönemi, Asur, Babil, Sümer ve Mısır medeniyetlerine ait koku şişeleri ve kaplarının replikalarını inceledi.

Su, burada yaptığı konuşmada, dünya ticaretinde kokunun önemli bir yere sahip olduğunu, elde edilen kokunun ticarileşmesi ve markalaşmasının gerektiğini belirtti.

GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ise bölgedeki zengin bitki örtüsünden esinlenerek üretilmiş olan kokuların son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Turizmin geliştirilmesi için önemli adımlar attıklarını dile getiren Maral, "Şunu fark ettik. İz bırakan, hafızada kalan bazı hususlar ön plana çıkıyor ve koku da bunlardan birisi. Kokunun turistik boyutunu, tarihten gelen derinliğini, zenginliğini paydaşlarımızla çalışacağız." diye konuştu.

Koku Kültürü ve Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül de, kazılarda elde edilen replikalar, koku şişeleri ile içerisinde bulunan bitkilerle çağa uygun kokuları uyarladıklarını dile getirdi.

Ergül, "Burada 3200 yıllık kokuya ulaşma şansına nail olduk ve koklayacağız." dedi.

Bihter Türkan Ergül, Vali Su'ya 3200 yıllık formülden elde edilen kokuyu hediye etti.

Etkinlik, serginin açılışıyla sona erdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin Havalimanı'nın girişine yeni isminin yazıldığı afiş asıldı
Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili babaanne gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevlana'nın rehberliğinde mazimizi olduğu gibi istikbalimizi de sevgi üzerine inşa edeceğiz
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı
Türk Hava Yolları 2 bin 600 yeni kabin memuru ve 1.200 pilot alacak

Benzer haberler

Diyarbakır'da 3200 yıllık formülden elde edilen koku sergilendi

Diyarbakır'da 3200 yıllık formülden elde edilen koku sergilendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet