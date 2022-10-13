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Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Geleceğimizi emanet edeceğimiz en önemli değerimiz gençlerimizdir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz en önemli değerimiz gençlerimizdir. Gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmazsak bu topraklarda ecdadımızın bize emanet ettiği değerler yok olur gider." dedi.

Kemal Karadağ   | 13.10.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Geleceğimizi emanet edeceğimiz en önemli değerimiz gençlerimizdir

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda, şehirlerin aydınlanma kapılarının camilerden açıldığını, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmanın ilacının Kur'an-ı Kerim olduğunu belirtti.

Terbiye kelimesini unutan bir nesilden terbiye beklenemeyeceğini ifade eden Erbaş, "Terbiyenin iki anlamı var, biri eğitim, biri de adaptır. Adap, edep olan insanlara terbiyeli insanlar denir. Yani eğitimli insanlar demektir. Bu topraklar hem ilim, irfan noktasında bilgi, hikmet noktasında hem de adap, erkan noktasında asırlar boyunca bütün dünyaya örnek olmuştur." diye konuştu.

Müslümanların ilme çok önem verdiğini ifade eden Başkan Erbaş, dünyayı tanımanın ve yaşanılır hale getirmenin yolunun ilimden geçtiğini söyledi.

Gençlere sahip çıkmanın gelecek açısından önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Geleceğimizi emanet edeceğimiz en önemli değerimiz gençlerimizdir. Gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmazsak bu topraklarda ecdadımızın bize emanet ettiği o değerler yok olur gider. Gitmez demeyin. Endülüs nasıl gitti? Bir zamanlar işte Orta Asya'da İslam'ın böyle adeta fışkırdığı o topraklarda Harezmilerde, Buharalarda, Taşkentlerde, Semerkantlarda ne büyük alimler yetişti. Şimdi var mı? Kütüphanemizdeki kitaplarımıza baktığımız zaman hep oralarda yazılmış kitaplar nerede? 300-500 sene oralarda medreseler ayakta kalmış olsa da bugün yerlerinde yeller esiyor. Onlara bakalım ve ibret alalım."

Toplantıya Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

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