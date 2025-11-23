Dolar
Yaşam

Dağ köyünün fedakar öğretmeni soba yakarak ısıttığı sınıfta öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Muş'un en ücra köylerinden birinde 3 yıl önce göreve başlayan sınıf öğretmeni Tuğba Çökdel, sobalı sınıfta 18 öğrencisini iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyor.

İbrahim Yaldız  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Dağ köyünün fedakar öğretmeni soba yakarak ısıttığı sınıfta öğrencileri geleceğe hazırlıyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Osmaniye'de yaşayan sınıf öğretmeni Çökdel, 3 yıl önce il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Dumlusu köyüne atandı.

Okulun tek öğretmeni olarak göreve başlayan Çökdel, birleştirilmiş sınıfta öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Çökdel, dağın yamacında kurulu köy okuluna servisle gelip, ardından soba yakarak ısıttığı sınıfta 18 öğrencisi için sıcak bir eğitim ortamı oluşturuyor.

Çocukların okulu sevmesi için sınıf panolarını rengarenk süsleyen Çökdel, derslerin yanı sıra çeşitli etkinliklerle öğrencilerin gelişimine katkıda bulunuyor.

Çökdel, öğrencilerinin dikkatini artırmak ve problem çözme becerilerini geliştirmek için zeka oyunları düzenlerken, doğada yaptığı kitap okuma etkinlikleriyle de öğrencilerine okuma sevgisini aşılıyor.

"Onlara hem annelik hem ablalık yapıyorum"

Çökdel, AA muhabirine, zorlu kış günlerinde bile, çocukların eğitimden geri kalmaması için okula gelerek birleştirilmiş sobalı sınıfta eğitim verdiğini anlattı.

Öğrencileriyle aralarında iyi bir sevgi bağının oluştuğunu belirten Çökdel, "Zorlanıyorum ama çocukların bir gülümsemesiyle bu zorluklar kolaylaşıyor. Öğrencilerle tahta boyuyoruz, doğada kitap okuma etkinlikleri yapıyoruz. Fen alanında deneyler yapıyoruz, satranç ve mangala gibi diğer zeka oyunları oynuyoruz." dedi.

Çökdel, çocukların mutlu olması için çaba sarf ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Sınıfımızı çocuklarla birlikte rengarenk panolarla donattık. Panoda yapılan her etkinlik onların eseri. Her bir renk çocukların eğlendiğinin göstergesi. Çocuklar duvarda etkinliklerini görünce çok mutlu oluyorlar. Köyümüzün yolları biraz eğimli olduğu için kışın araçlar çıkmıyor. Servis bizi yolda indiriyor. Okula kadar yürüyoruz. Dört sınıfı bir arada okutuyorum. Hem müdürlük işleriyle ilgileniyorum, hem öğrencileri geleceğe hazırlıyorum."

Çocukların üşümemesi için soba yaktığını aktaran Çökdel, "Sınıfı ısıttıktan sonra çocuklarla ders işliyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Çocukları geleceğe hazırlayıp vatanına ve milletine faydalı bireyler olmalarını sağlıyorsam bu benim için en büyük mutluluk. Birleştirilmiş sınıfta 18 öğrencimle bireysel olarak ilgileniyorum. Onlara hem annelik hem ablalık yapıyorum. Sabah servisten indiğimde çocuklar beni karşılıyor. Öğrencilerime sarıldığımda çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Zeynep Aykan ise "Öğretmenimiz her sabah sobayı yakıyor. Öğretmenimizle ebelemece, yakan top, ip atlama ve mendi kapmaca gibi oyunlar oynuyoruz. Oyun oynarken çok mutlu oluyoruz. Öğretmenimizle oyun oynadığımızda kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bazen doğada etkinlikler yapıyoruz, kitap okuyoruz." şeklinde konuştu.

