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Yaşam

Çorum'da Vosvos Kulübü üyeleri engellilere güzel bir gün yaşattı

Kemal Ceylan   | 03.12.2021
Çorum'da Vosvos Kulübü üyeleri engellilere güzel bir gün yaşattı

Çorum

Çorum'da sosyal medya üzerinden organize olan Vosvos Kulübü üyeleri, ziyaret ettikleri engelli öğrencilere, okul bahçesinde araçlarıyla tur attırdı.

Kale Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Engelli öğrencilerin dans edip oyunlar oynadığı etkinlikte, günün anısına pasta kesildi.

Törene katılan Çorum Vosvos Kulübü üyeleri de rengarenk araçlarıyla öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Öğrenciler, okul bahçesinde tur attıkları araçlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kulüp üyelerinden Ragip Özkeser, gazetecilere, anlamlı bir günde anlamlı bir faaliyette bulunmak istediklerini söyledi.

Engellilere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini savunduklarını dile getiren Özkeser, şöyle konuştu:

"Özel çocuklarımızın özel ilgiye ihtiyaç duydukları düşüncesiyle bu özel günlerinde yanlarında olmak, onlarla birlikte vakit geçirmek istedik. Onların yüzünde küçücük de olsa bir gülümsemeye vesile olduysak ne mutlu bize. Çocuklar arabalarımızı görünce çok mutlu oluyor. Bugün de mutluluklarına ortak olduk."


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