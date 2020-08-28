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Yaşam

Çocukluk hayali resim öğretmenliği için 'en yaşlı öğrenci' olarak yarıştı

Trakya Üniversitesinde bilgisayar işletmeni olarak çalışan Handan Uzun, kendinden yaşça küçük öğrencilerle güzel sanatlar fakültesinin açtığı özel yetenek sınavında ter döktü.

Hakan Mehmet Şahin   | 28.08.2020
Çocukluk hayali resim öğretmenliği için 'en yaşlı öğrenci' olarak yarıştı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Trakya Üniversitesinde memur olarak görev yapan 46 yaşındaki Handan Uzun, çocukluk hayali resim öğretmenliği için kendinden yaşça küçük öğrencilerle genel yetenek sınavında ter döktü.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bilgisayar işletmeni olarak çalışan Uzun, küçük yaşlarda ortaya çıkan resim yeteneğini daha geliştirmek için Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavına girdi.

Azmi ile pek çok kişiye örnek olan Handan Uzun, sınavı kazanırsa personeli olduğu okulda hem çalışıp hem de okuyacak.

"İçimde bir ukde"

Uzun, ilkokul yıllarından beri resim yapmayı özellikle de yağlı boya çalışmayı çok sevdiğini belirtti.

Personel olarak çalışmasına rağmen üniversitede okumanın bambaşka bir duygu olduğunu anlatan Uzun, "Üniversite okumak içimde ukde kalmıştı. O nedenle sınava girdim. Bu sınavın en yaşlı öğrencisiyim. Gençlerle sınava girmek beni çok heyecanlandırıyor. Resim yapmayı çok seviyorum. Genç öğrencilerle de aynı ortamda yarışmak, sınava girmek bana ayrı bir heyecan veriyor." dedi.

İnsan hangi yaşta olursa olsun, okumanın, üniversiteye girmenin yaşı olmadığını vurgulayan Uzun, gençlere de mutlaka üniversite sınavına girmeleri ve okumaları tavsiyesinde bulundu.

Uzun, resim tutkusunun kendisine çocukluktan geldiğini, ilkokul ve ortaokul çağlarında bile arkadaşlarının resim ödevlerini yaptığını söyledi.

Sınavı kazanması halinde hem çalışıp hem okuyacağını anlatan Uzun,"Üniversitede gençlerle birlikte okumak, aynı heyecanı paylaşmak, güzel resimler yapmak, üniversiteye katkıda bulunmak beni çok mutlu edecek." diye konuştu.

Uzun, sınavı kazanamaması halinde ise emekli olduktan sonra kendisine resim galerisi açacağını ve resim yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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