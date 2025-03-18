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Yaşam

Çanakkale'de yuvasından düşen yavru sincap fındıkla beslendi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ağaçtan düşen ve bitkin halde bulunan sincap yavrusu, fındıkla beslendi.

İbrahim Çubuk  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Çanakkale'de yuvasından düşen yavru sincap fındıkla beslendi Fotoğraf: İbrahim Çubuk/AA

Çanakkale

İlçeye bağlı Büyükpaşa köyünde, bir aile çay bahçesindeki çınar ağacının kovuğunda yaşayan yavru sincaplardan biri, ağaç dalında gezerken rüzgarın etkisiyle düştü.

Sincabı bitkin halde yerde bulan Mehmet Özavcı, hayvana bir süre masaj yaptı. Kendine gelen sincabı seven ve fındıkla besleyen Özavcı, daha sonra onu yuvasına bıraktı.

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