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Yaşam

Büyük Menderes Deltası Milli Parkı üç gününde 105 bin kişiyi ağırladı

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı, Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde 105 bin kişi ziyaret etti.

Ferdi Uzun   | 13.08.2019
Büyük Menderes Deltası Milli Parkı üç gününde 105 bin kişiyi ağırladı

Aydın

Milli parkta bayramda ziyaretçi yoğunluğu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde 105 bin kişiyi ağırladı. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde 105 bin kişiyi ağırladı.

Endemik bitkileri, doğası, havası ve koylarıyla dikkati çeken milli park, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Milli park girişinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle araçların saat 14.00'ten sonra girişine izin verilmedi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Aydınlık, Karasu, Kavaklı ve İçmeler koylarında denizin tadını çıkardı.

Milli parkta görevli atlı jandarmalar da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli parka bugün 4 bin 770 araçla 23 bin 523 kişinin geldiğini belirtti.

Ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla yüzde 20'lik artış yaşandığını anlatan Aşık, bayram tatilinin ilk üç gününde parkı 105 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

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