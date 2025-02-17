Dolar
36.23
Euro
37.98
Altın
2,900.02
ETH/USDT
2,770.50
BTC/USDT
96,354.00
BIST 100
9,858.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Burdur'da belediyelerin arama kurtarma ekipleri AFAD'dan aldıkları eğitimle profesyonelleşiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Burdur'daki belediyelerin arama kurtarma ekiplerine depreme yönelik profesyonel eğitimler veriliyor.

Hale Pak  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Burdur'da belediyelerin arama kurtarma ekipleri AFAD'dan aldıkları eğitimle profesyonelleşiyor Fotoğraf: Bilal Altıok/AA

Burdur

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından birinci derece deprem riski taşıyan kentteki 14 belediyeden profesyonel arama kurtarma ekipleri kurmaları istendi.

Belediyelerin oluşturduğu ekiplere AFAD İl Müdürlüğünce enkazda zorlu uygulamalı eğitim veriliyor.

Bucak, Kemer, Altınyayla, Tefenni, Karamanlı, Çavdır, Yeşilova ve Gölhisar ilçelerinin ve Söğüt Belde Belediyesi ekiplerinin eğitimleri tamamlandı, 5 belediyenin ekibi de eğitim alacak.

"Belediyeler gücümüze güç katıyor"

AFAD Burdur Eğitim Şube Müdürü Ali Gökhan Toklu, AA muhabirine, bugüne kadar 217 kişiye depremde arama kurtarma eğitimi verdiklerini söyledi.

Afet durumunda belediyelerle işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Toklu, "Belediyeler, bizim gücümüze güç katıyor." dedi.

Toklu, arama kurtarmanın çok bileşenli, yoğun emek isteyen bir iş olduğunu vurgulayarak, AFAD İl Müdürlüğünde gerçek enkaz sahası oluşturduklarını ve eğitimleri burada verdiklerini kaydetti.

Enkazda tabla betonlarının kırılması, "temiz giriş", "kirli giriş", yaralıyı sedyeyle alma gibi çeşitli konularda ekipleri yetiştirdiklerini dile getiren Toklu, şöyle konuştu:

"Büyük felaketten sonra ilimiz genelinde müdahale kapasitesini artırmak için Sayın Valimizin talimatlarıyla arama kurtarma konusunda tecrübeli vatandaşlarımızı ve kamu personelimizi yetiştirmeye başladık. İl merkezimiz, ilçelerimiz ve belde belediyelerimizde bu konuda görüşmeler yapıldı, sonrasında belediyelerce oluşturulan ekipler, burada peyderpey bir program dahilinde eğitimler aldı. Belde belediyelerine kadar eğitim verip ilimiz için iyi bir müdahale gücü ve kapasitesi oluşturmak istiyoruz. Toplamda 14 belediyemiz var, şu ana kadar 9 belediyenin eğitimleri tamamlandı."

AFAD gönüllüsü olmak için yoğun talep gösterildiğine dikkati çeken Toklu, "AFAD gönüllerimiz ise ilk önce AFAD Başkanlığımızın internet sitesinde on-line eğitimi tamamlıyor. Daha sonra onlara saha eğitimlerine çağırıyoruz. 4-5 günlük saha eğitiminden sonra destek AFAD gönüllüsü oluyorlar. Onları da hep yanımızda istiyoruz." diye konuştu.

Enkazdan canlı ve yaralı çıkarmayı öğreniyorlar

Enkazda arama kurtarma eğitmeni Serkan Salim de belediye ekiplerinin enkazda arama ve kurtarma konularında profesyonel olmalarını sağladıklarını anlatarak, şunları ifade etti:

"Öncelikle ihbar alındıktan sonra sahaya girdiklerindeki hareket tarzları, binadaki ASR seviyeleri, bina içindeki riskleri belirleme, bina içine gireceklerinde kendilerini güvene alma, tahkimat kurma, üstten, yandan temiz çalışma, üstten kirli giriş ve temiz giriş, alttan kirli çalışma gibi tekniklerin hepsini tek tek 40 saatte öğretiyoruz. Soğuk havada bile taviz vermeden eğitimlerini tamamlıyoruz."

Eğitim alan Gölhisar Belediyesinden Savaş Kağan da depremlerden sonra arama kurtarma çalışmalarında görev almak için AFAD tarafından zorlu eğitimlerden geçirildiklerini, enkazdan canlı ve yaralı çıkarmayı öğrendiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Sözbilir, Ege'deki deprem fırtınasında sona yaklaşıldığını açıkladı
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e tepki
Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Kültür ve Turizm Bakanlığından İstanbul'daki 1500 yıllık sarnıçla ilgili açıklama
Çanakkale'de sağanak nedeniyle köprü çöktü

Benzer haberler

YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisini hayata geçiriyoruz

YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisini hayata geçiriyoruz

Burdur'da belediyelerin arama kurtarma ekipleri AFAD'dan aldıkları eğitimle profesyonelleşiyor

Yunanistan, Santorini Adası'nda depreme hazırlık amacıyla liman inşa edecek

Prof. Dr. Sözbilir, Ege'deki deprem fırtınasında sona yaklaşıldığını açıkladı

Prof. Dr. Sözbilir, Ege'deki deprem fırtınasında sona yaklaşıldığını açıkladı
Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Kars'ta ilkokul öğrencilerini kayakla buluşturan "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" sürüyor

Kars'ta ilkokul öğrencilerini kayakla buluşturan "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet