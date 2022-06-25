Bosna Hersekli baba kız hacca 'ikrar duasıyla' uğurlandı
Hacca beraber gitmeye hazırlanan Bosna Hersekli baba kız, başkent Saraybosna'da düzenlenen "ikrar duasıyla" Mekke'ye uğurlandı.
Saraybosna
Bosna Hersekli Müslümanların hacca gidecek kişiler için düzenledikleri "ikrar duası" geleneğiyle uğurlanan baba Redzo Gego ve kızı Naida Gego hac vazifesini beraber yapacak olmanın mutluluğunu, AA muhabiriyle paylaştı.
Duygu dolu anların yaşandığı duanın ardından baba Gego, hac ibadetini dördüncü kez yerine getireceğini belirterek "Bu yıl hacca kızım Naida ile gideceğim için bu seferki hac, benim için çok daha büyük önem taşıyor." dedi.
Hac ibadetini kelimelerle anlatılamayacak kadar değerli olduğunu aktaran Gego, "Allah'ın en sevdiği kulu ve alemleri kendisi için yarattığı Peygamberimiz Muhammed'in yakınına geldiğinizdeki hissi tarif etmeye kelimeler yetmez." diye konuştu.
Gego, hacca gidebilenlerden olduğu için her zaman şükrettiğini dile getirerek "Allah'ın, bu ibadeti yerine getirmemiz ve O'nun 'evini' ziyaret etmemiz için bizi seçmiş olmasından şeref duyuyorum." ifadesini kullandı.
Bilgisayar mühendisi 32 yaşındaki Naida Gego da ailesiyle umreye gitmek için para biriktirmeye başladığını belirterek "Vakit yaklaşınca babam, (salgına bağlı sebeplerden) iki yıl hacca gidilemediğini söyledi. Tekrar ne olacağını bilmediğimiz için de hacca gitmemin daha iyi olacağını öğütledi." dedi.
İçinde bulundukları maddi durum nedeniyle babasının ve yanında mahremi olmadığı için de kendisinin hacca tek başına gidemeyeceğini anlatan Naida, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Babam 'bedel (vekil)' olarak başvuru yapacağını söyledi ve bu durumu arkadaşlarına anlattı. Bunun üzerine, babamın arkadaşı, amcasının vefat ettiğini ve onun yerine hacca gidecek bir vekil aradıklarını söyledi. Böylelikle babam da hac için başvuru yaptı."
Naida, hacca gideceği için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirerek "Daha önce hacca gitmediğim için babam kadar farkında değilim. İkrar duası yaklaştıkça duygularım çok arttı. Hacca gideceğim ve Allah'ın misafirlerinden biri olacağım için çok mutluyum." diye konuştu.
Hac tüm ibadetlerin "tacı" niteliğinde
İlidza Merkez Camisi İmamı Resul Alic ise hac ibadetinin İslam'ın 5 şartından biri olduğunu anımsatarak haccın tüm ibadetlerin "tacı" vasfını taşıdığını söyledi.
Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yılın zor geçtiğine işaret eden Alic, "Kabe'nin kapıları ziyaretlere kapanmıştı. Allah'a şükür yeniden açıldı." dedi.
Alic, bu yıl Bosna Hersek'ten 996 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini söyleyerek "Önceki yıllarda 2 bine yakın hacımız vardı. İçinde bulunduğumuz şartlardan dolayı şu an sayı yarı yarıya azaldı." değerlendirmesinde bulundu.
İkrar duasının Bosna Hersekli Müslümanlarca yapılan yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu belirten Alic, şöyle devam etti:
"Bosna Hersekli Müslümanlar, dini vazifeleri her zaman en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırlar ve hacca gitme kararı aldıklarında, bu kararlarını 'ikrar duası' etkinliği ile duyururlar. Bizim adetlerimize göre, ikrar duası etkinliğinde hacca giden kişiler, geride bıraktıklarıyla helalleşir."
İkrar duası
Bosna Hersekli Müslümanlarca geleneksel olarak düzenlenen ikrar duasında bir araya gelen kalabalık hacca giden kişiyle helalleşirken alınan hediyeler de hacı adaylarına teslim edilir. Akraba, arkadaş ve cami cemaatinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte kılınan vakit namazı sonrası cami imamı hutbede bir konuşma yapar.
Ardından okunan ilahiler ve dualar eşliğinde hacca giden kişilerin, hacca gidişine şahitlik edilir. Program sonrası ise hacı adaylarının yakınları birlikte çay, kahve ve tatlılar eşliğinde vakit geçirir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.