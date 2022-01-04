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Yaşam

Bitlisli çiftçiler manda ve atlarını dondurucu soğukta kaplıca sularında yıkıyor

Van'ın Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde kış olduğu için ahırlardan çıkarılmayan manda ve atlar, belli aralıklarla götürüldükleri açık hava kaplıcasında sıcaklığı 40 dereceyi bulan sularla temizleniyor.

Şener Toktaş   | 04.01.2022
Bitlisli çiftçiler manda ve atlarını dondurucu soğukta kaplıca sularında yıkıyor Fotoğraf: Şener Toktaş - Anadolu Ajansı

Bitlis

Van'ın Güroymak ilçesine 7 kilometre mesafede bulunan Budaklı köyündeki açık hava kaplıcası, yazın şifa arayanlar, kışın da manda ve atlarını yıkamak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü köyde, kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı ahırlardan dışarıya çıkarılamayan manda ve atlar, rahatlatma amacıyla belirli aralıklarla kaplıcaya götürülüyor.

Soğuk havada hayvanları ile kaplıcanın yolunu tutan gençler, manda ve atlarını yaklaşık 3 saat boyunca etrafı karla kaplı 40 derece sıcaklıktaki kaplıca suyunda yıkıyor.

Dondurucu soğuğa aldırış etmeden hayvanları ile kaplıcaya giren gençlerin, manda ve atların üzerinden takla atarak suya dalış yapması da ilginç görüntü oluşturuyor. 

Soğuk nedeniyle buharlaşmanın yoğun yaşandığı kaplıcada temizlenen manda ve atlar, tekrar köye getiriliyor.

Kaplıcada mandalarını yıkayan Baran Aylu, AA muhabirine, mandalarını yıkamak amacıyla hafta sonları kaplıcaya getirdiklerini söyledi.

Mandalarını temizlenmeleri için kaplıca suyuna bıraktıklarını belirten Aylu, "Hayvanlarımıza kışın ahırda baktığımız için kirleniyorlar. Temizlenmeleri için kaplıcada yıkıyoruz. Biz de kaplıcaya giriyoruz, soğuk havada yıkanarak eğleniyoruz. Alanda başka kaplıcalarda var." diye konuştu. 

Köy sakinlerinden Halit Akın ise yaklaşık 6 yıldır manda beslediğini belirtti.

Hayvanlarının bit ve parazitlerden temizlenmesi için kaplıcanın sıcak suyuyla yıkadıklarını anlatan Akın, "Hayvanları her hafta kaplıcaya getirerek temizliyoruz. Hayvanlarımız bu sayede daha sağlıklı ve güzel besleniyor. Arada biz de kaplıcaya giriyoruz. Suyu sodalı olduğu için faydalıdır." ifadesini kullandı. 

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