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Yaşam

Bilecikli "yaşayan insan hazinesi" çömlekçilik mesleğini 67 yıldır sürdürüyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde yaşayan çömlek ustası Salim Yaşar, mesleğini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

Muhsin Arslan   | 05.11.2022
Bilecikli "yaşayan insan hazinesi" çömlekçilik mesleğini 67 yıldır sürdürüyor Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü 81 yaşındaki Yaşar, AA muhabirine, mesleği merhum babası ve ağabeyinin, Şakir ağa olarak bilinen ustadan öğrendiğini anlattı.

Kendisinin de onlardan öğrenerek başladığı çömlek ustalığını 67 yıldır sürdürdüğünü belirten Yaşar, "Bu atölye 1946 yılında babam tarafından yapılmış. O günden bugüne bu atölyede çömlekçiliği idame ettiriyorum." dedi.

Yurt dışında Almanya'da, Vietnam'da da mesleğiyle ilgili çalışmalar yaptığını bildiren Yaşar, geçen ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü aldıktan sonra yüzlerce kişinin kendisine ulaştığını dile getirdi.

Bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada görenler beni arıyorlar ve beni davet ediyorlar. Birçok etkinlik ve organizasyonlara davet edildim, kurslar verdim. O kadar harikaydı ki ifadelerle anlatamam. Ödülü aldıktan sonra tebrik telefonları aldım. Benim için gurur verici. 67 yıllık birikimim var ama daha öğrenemedim mesleğimi, halen öğrenmekteyim. Her zaman bir yenilik çıkıyor. Sağlığım elverdiği müddetçe mesleğime devam edeceğim. Bırakmaya niyetim yok. Bu yaşımda bile özellikle ödülden sonra yurt içi ve dışından ürün siparişi alıyorum. Hafta sonu dahil gece gündüz tezgahımın başında onları yetiştirmeye çalışıyorum."

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