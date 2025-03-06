Dolar
36.45
Euro
39.46
Altın
2,894.14
ETH/USDT
2,284.90
BTC/USDT
90,772.00
BIST 100
10,250.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzurum’un 2025 Turizm ve Avrupa Kış Sporları Başkenti seçilmesi dolayısıyla AFAD Kış Tatbikatı gerçekleştiriyor Görevli bulunduğu Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan pratisyen hekim Koray Arslan için Samsun Büyük Cami'de cenaze töreni düzenleniyor
logo
Yaşam

Bebe bisküvisinin reklam yüzüydü, yıllar sonra aynı firmada yönetici oldu

Kayseri'de bir bisküvi firmasının 1990'lı yılların başında ürettiği bebe bisküvisinin ambalajında bebeklik fotoğrafıyla reklam yüzü olan Begüm Büyüknalbant, aynı işletmede 11 yıldır satın alma ve kurumsal iletişim direktörü olarak çalışıyor.

Esma Küçükşahin  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Bebe bisküvisinin reklam yüzüydü, yıllar sonra aynı firmada yönetici oldu Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 16 bin metrekarelik kapalı alanda iç ve dış piyasa için çalışan Oylum Gıda, bisküvi çeşitlerinin yanı sıra kraker, gofret ve atıştırmalık üretiyor.

Kayseri'de 1969 yılından itibaren faaliyet gösteren firmada, 1990'lı yıllarda üretilen bebe bisküvisinin ambalajında bebeklik fotoğrafı yer alan Begüm Büyüknalbant, şimdilerde aynı işletmede satın alma ve kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapıyor.

Aile işletmesinde 3. kuşak olarak çalışan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Büyüknalbant, AA muhabirine, 3 kardeşiyle çalıştıklarını, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketi büyütme yolunda ilerlediklerini söyledi.

Büyüknalbant, yıllık 18 bin ton kapasiteyle tam otomatik hatlarda üretim gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Ambalajda reklam yüzüydüm"

Henüz bebekken firmada reklam yüzü olarak yer aldığını ve ilginç bir kariyer hikayesi olduğunu anlatan Büyüknalbant, 2012 yılından itibaren şirkette çalışmaya başladığını dile getirdi. Büyüknalbant, şunları kaydetti:

"Bu pozisyona hemen gelmedim. İlk yıllarımda önlüğümü giyerek gıda teknikeri olarak çalışmak istedim. Burası bir aile şirketiydi ve bana her zaman bir masa ve koltuk vardı ama ben üretim işleyişini öğrenmek istiyordum. Abime ve babama bunu söyledim, 'Önlüğümü giyeceğim ve üretimde çalışacağım, işleyişin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum.' dedim. Gıda teknikeri olarak başladım, aslında işletme mezunuyum. Paketlemeden bisküvi toplamaya, kolilemeden tarihlemeye kadar birçok alanda çalıştım. 1990'lı yılların başında bebe bisküvisi üretirken ambalajda reklam yüzüydüm. Bir usta başı beni oradan tanıdı ve beni deşifre etti. Gıda teknikeri olmadığım anlaşıldı. Rotasyonlar yaparak üretimin ardından diğer birimlere geçtim, şimdi bu pozisyonda devam ediyorum."

Büyüknalbant, işi mutfağında öğrenmenin kendisine çok fayda sağladığını belirterek, "Neyin nasıl yapıldığını, işleyişi, hangi ürün nereden alınır bunu net şekilde öğrenmiş oldum, tecrübeyle piştim. Kayseri'de bir firmanın hem yönetiminde yer almaktan hem de kadın faaliyetlerinde bulunmaktan çok mutluyum." dedi.

40 ülkeye ihracat yapılıyor

Kadın istihdamına önem verdiklerini dile getiren Büyüknalbant, 212 çalışandan 98'inin kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Büyüknalbant, yarım asırdan fazladır atıştırmalık sektöründe faaliyet gösterdiklerine dikkati çekerek, "Satışların yüzde 65'ini iç piyasa, yüzde 35'ini ihracat oluşturuyor. Ulusal ve uluslararası zincir marketlerde de ürünlerimiz yer alıyor. 40 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. 2024 yılı ciromuz yaklaşık 600 milyon lira. Bu hedefi 2025 yılında daha yukarıya taşımayı amaçlıyoruz. Şirketimizin BRCGS, Helal Sertifikası, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001 kalite sertifikaları bulunuyor. Ayrıca Sedex ve BSCI Sosyal uygunluk sistemlerini de yürütmekteyiz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yönetim kurullarında kadın sayısı arttıkça, şirketlerin performansı yükseliyor
Milli Banliyö Tren Seti Gaziantep'te raylara çıktı
MSB: PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların kendini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesi gerekmektedir
Erzurum kentsel dönüşüm ile depreme hazır hale getirilmeye çalışılıyor
Bakan Uraloğlu Karayolu Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri değerlendirdi

Benzer haberler

Bebe bisküvisinin reklam yüzüydü, yıllar sonra aynı firmada yönetici oldu

Bebe bisküvisinin reklam yüzüydü, yıllar sonra aynı firmada yönetici oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet