Dolar
17.96
Euro
18.58
Altın
1,795.52
ETH/USDT
1,912.70
BTC/USDT
24,689.00
BIST 100
2,871.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen ’’Anadolu Soruyor’’ programının canlı yayın konuğu oluyor.
logo
Yaşam

Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı o anları anlattı

Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı Yasin Öztaş, yolda ayıyı ilk gördüklerinde korktuklarını, daha sonra araca aldıkları hayvanı Düzce Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim ettiklerini söyledi.

Gökhan Alkan   | 11.08.2022
Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı o anları anlattı Fotoğraf: Gökhan Alkan/AA

Düzce

Öztaş, AA muhabirine, bir gün önce bölgede karşılaştıkları köylülerin kendilerine bölgede bir anne ayının 2 yavrusuyla gezdiğini söylediğini anlattı.

Bölgede görev yaptıklarını dile getiren Öztaş, "Orman koruma kontrol faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yolda yerde ayı yavrusu yattığını gördük halsiz bir şekilde. İlk başta baktık, korktuk tabii. Arkadaşım ayağından, ben de ensesinden tutarak arabaya aldık." ifadesini kullandı.

Öztaş, işletme şefliğini arayarak durumu bildirdiklerini dile getirerek, "Doğu Koruma ve Milli Parklar ile bağlantıya geçildi. Biz de ayıyı Düzce Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim ettik." dedi.

Ayının ayağa kalkacak halinin olmadığını söyleyen Öztaş, "Milli Parklardan bilgi aldım, zehirlenme olduğu söylendi. Şeker oranı yüksek çıkmış, baldan olabilir büyük ihtimal." değerlendirmesinde bulundu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı
Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde yaşamını yitirenler anıldı
İçişleri Bakanlığından 'Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri' genelgesi
Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Emniyet istihbarat, Azez'de bir teröristi canlı bomba yeleğiyle yakaladı

Benzer haberler

Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı o anları anlattı

Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı o anları anlattı

Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor

Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı

Kars'taki arıcılar verimli bir sezon bekliyor

Kars'taki arıcılar verimli bir sezon bekliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet