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Yaşam

Balıkçılar limana büyük balıktan çok hamsi ve istavritle dönüyor

Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan hamsi ve istavrit, kentte en çok tercih edilen balıkların arasında geliyor.

Mesut Karaduman  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Balıkçılar limana büyük balıktan çok hamsi ve istavritle dönüyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine balıkçıların yüzünün hamsi ve istavritle güldüğünü söyledi.

Havaların soğumasının ardından balığın artırmasını beklediklerini ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçılar limana hamsi ve istavritle dönüyor. Artık büyük balıklar azaldı daha çok hamsi, istavrit gibi balıklar çıkıyor. Vatandaşlar da balıktan vazgeçmiyor. İnşallah balığın artması, hem vatandaşları hem de balıkçıları sevindirecektir." dedi.

Balıkçı Hüseyin Kalaycı da vatandaşın, lezzetinden dolayı daha çok hamsi ve istavriti tercih ettiğini dile getirdi.

Bu sene palamudun az olduğunu belirten Kalaycı, "Çinekop da olmadı bu yıl. Lüfer de bir ara kendini gösterdi sonra azaldı. Artık en çok talep gören balıklar hamsi ve istavrit. Kışın bu balıklar çok lezzetli oluyor. Tezgahımızda her zaman taze balık bulunuyor." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol ise havaların soğumasıyla istavrit ve hamsinin arttığını aktararak, gün geçtikçe balıkların daha da lezzetleneceğini dile getirdi.

Hamsi ve istavritin kilogramı 150 liradan satılıyor.

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