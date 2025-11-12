Bağımlısı olduğu kumardan Yeşilaydan aldığı destekle kurtuldu
Hakkari'de 23 yaşındaki Ş.Y, 6 yıl süren kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde kurtuldu.
Hakkari
Kentte şoförlük yapan Ş.Y, arkadaş çevresinin etkisiyle 16 yaşında sanal kumar oynamaya başladı.
Zamanla bağımlı hale gelen ve daha fazla para kaybetmeye başlayan Ş.Y, giderek yalnızlaştığını ve çevresiyle sorunlar yaşadığını fark etti.
Geçen yıl ailesinin yönlendirmesiyle Yeşilaya başvuran Ş.Y, YEDAM uzmanlarından destek almaya başladı.
Rehabilitasyon çalışmalarının ardından kumar bağımlılığından kurtulan ve hayatında yeni bir sayfa açan Ş.Y, çalışarak biriktirdiği parayla otomobil aldı.
Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Ş.Y, genç yaşta arkadaş ortamından etkilenerek kumar oynamaya başladığını söyledi.
Bağımlığının gün geçtikçe arttığını ve yüklü miktarlarda para kaybettiğini belirten Ş.Y, işin içinden çıkamaz hale geldiğini görünce ailesinin de desteğiyle Yeşilay danışmanlık hizmetinden faydalandığını dile getirdi.
"Hayatımda yeni bir sayfa açtım"
Yaklaşık bir yıldır YEDAM'dan destek aldığını anlatan genç, şöyle konuştu:
"Bir yıldır hiç oynamadım. Hayatımı düzene soktum. Kumar oynamadan çoğu şeyi yapabildiğimi fark ediyorum. İşime doğru düzgün gidip gelebiliyorum. Sosyal ortamlara katılabiliyorum. Geleceğim için adımlar atabiliyorum. Şu an her şey güzel geçiyor. Psikolojik ve ruhsal etkileri oluyordu. Geç uyuma sorunu, işe gidememe, sosyal ortamlarda konuşamamaya neden oluyordu. Bir süre sonra hayattan soğuyorsun. Hayatımda yeni bir sayfa açtım."
Bağımlılık türü fark etmeksizin her bağımlının Yeşilaydan destek alabildiğini ifade eden Ş.Y, irade gösterip kötü alışkanlıklardan uzaklaşmanın zor olmadığına dikkati çekti.
"Artık ailemle güzel vakit geçiyorum"
Bağımlılıktan kurtulduktan sonra geleceği için yeni adımlar attığını vurgulayan Ş.Y, şunları kaydetti:
"Kumara harcadığım parayı biriktirip geleceğim için yatırım yapıyorum. Biriktirdiğim parayla araba aldım. İkinci bir araç almayı planlıyorum. Artık ailemle güzel vakit geçiyorum. Eskiden gelen her parayı kumarda kaybediyordum. Ailem ve Yeşilaya, YEDAM'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kumar, sanal kumar, kumarın her türlüsü bataklıktır. Kimsenin bu bataklığa girmemesi gerekiyor. Kumardan kazanamazsınız. Herkese tavsiyem uzak durmalarıdır."