Bağdat’tın tarihi “Şorca Çarşısı”nda, ramazan alışverişi hareketliliği
Iraklılar, her yıl olduğu gibi geleneksel ramazan ayı alışverişini başkent Bağdat’ın kadim yerlerinden "Eş-Şorca Çarşısı"ndan yapıyor.
Baghdad
Bağdat'taki tarihi çarşı, Iraklıların ramazan sofrasını süslemek için uğrak yerlerinin başında geliyor. Ramazana günler kala söz konusu çarşı en hareketli günlerini yaşıyor.
Çarşıda Türkiye, İran, Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan ithal edilen başta gıda ürünleri olmak üzere çeşitli ürünler satışa sunuluyor.
Alışveriş için gelenlerden Adnan Hadi, her yıl olduğu gibi bu sene de ramazan ayı alışverişini Şorca Çarşısı’ndan yaptığını ifade etti.
Hadi, ramazan sofrasını süsleyen çeşitli gıda ürünlerinin bulunması ve fiyatların daha uygun olması nedeniyle tarihi çarşıyı tercih ettiğini söyledi.
Ramazan alışverişi için Şorca Çarşısı’na kocasıyla gelen Afra Kasım da ramazan sofrası için kuruyemiş ve çeşitli gıda ürünlerini buradan temin ettiğini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.