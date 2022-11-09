Artvin Valisi Doruk, ziyaret ettiği spor salonunda 9 yaşındaki sporcuyla güreşti
Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un, ziyaret ettiği spor salonunda 9 yaşındaki Mehmet Kaçmaz'la güreştiği görüntüler, Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Artvin
Vali Doruk, Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezi için yapılan Yusufeli yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.
Pehlivanlar diyarı Yusufeli’nde Tekkale’li Mehmet’le güreş tuttuk. İyi olan kazandı. 😊 pic.twitter.com/724d24Lv3Q— Yılmaz Doruk (@YilmazDoruk29) November 8, 2022
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünü de ziyaret eden Doruk, Yusufeli Güreş Eğitim Merkezinde çalışan altyapı sporcularını bir süre izledi.
Daha sonra ceketini çıkararak mindere çıkan Vali Doruk, merkezde eğitim alan 35 minik güreşçiden biri olan 9 yaşındaki Mehmet Kaçmaz ile güreşti.
Kaçmaz, kravat oyunuyla Vali Doruk'u 6. saniyede tuş etti.
Salondaki bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, Artvin Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Paylaşımda, "Valimiz Yılmaz Doruk, pehlivanlar diyarı Yusufeli'de Tekkaleli Mehmet'le güreş tuttu. İyi olan kazandı." ifadelerine yer verildi.
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