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Yaşam

Ardahan'da vatandaşlar mayıs sineklerinin "ölüm uçuşunu" izledi

Ardahan'da, bir günlük ömrü olan ve bu nedenle "bir günlükler" olarak bilinen mayıs sineklerinin "ölüm uçuşu", vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Günay Nuh   | 17.08.2022
Ardahan'da vatandaşlar mayıs sineklerinin "ölüm uçuşunu" izledi

Ardahan

Kentte genellikle Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi ile Ardahan Köprüsü bölgesinde toplanan, kelebeği andıran çok sayıda beyaz renkli sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Bir haftadır akşamları aydınlatma lambaları etrafında toplanan ve sayıları artan sineklerin "ölüm dansı"nı izlemek amacıyla çok sayıda vatandaş alana geldi.

Akşamları aileleriyle bölgede vakit geçiren vatandaşlar, sinekleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Vatandaşlardan Deniz Dark, her yıl yaşanan doğa olayını izlemeye geldiğini belirterek, "Son yıllarda bu manzarayı görüyoruz ve izlemeye değer. Herkesin bu olayı görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Ergin ömürleri 1 gün olan türün erkek ve dişi bireyleri çiftleştikten sonra ölüyorlar, bu nedenle halk arasında "bir günlükler" olarak biliniyorlar.

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