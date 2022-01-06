Dolar
13.75
Euro
15.58
Altın
1,787.48
ETH/USDT
3,409.20
BTC/USDT
43,133.00
BIST 100
2,015.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Araştırmaya göre köpekler farklı dilleri ayırt edebiliyor

Macaristan'da araştırmacılar, bir grup köpek üzerinde, "Küçük Prens" eserinin İspanyolca ve Macarca versiyonlarını kullanarak yaptıkları deneyle köpeklerin dilleri ayırt edebildiklerini keşfetti.

Saadet Firdevs Aparı   | 06.01.2022
Araştırmaya göre köpekler farklı dilleri ayırt edebiliyor

Ankara

Tayvan Merkezi Haber Ajansındaki (CNA) habere göre, çalışma, birkaç yıl önce Meksika'dan köpeği Kun-kun'la Macaristan'a taşınan Budapeşte'deki Eotvos Lorand Üniversitesinden Laura V. Cuaya tarafından yürütüldü.

Köpeğinin, Budapeşte'dekilerin Macarca konuştuğunu fark edip etmediğini merak ettiğini aktaran Cuaya, "(Araştırmada) İlk kez insana ait olmayan bir beynin dilleri ayırt edebildiğini bulduk." dedi.

Çalışmanın ortak yazarı Raul Hernandez-Perez, köpeklerin sahiplerinden duydukları dilin işitsel kalıplarını aldıklarını söyledi.

Deney için aralarında Kun-kun'un da olduğu 18 köpek, bir beyin tarayıcısında birkaç dakika hareketsiz yatmak üzere eğitildi.

Köpeklerin daha önce sahiplerinden iki dilden (Macarca ve İspanyolca) yalnızca birini duymuş olması sayesinde araştırmacılar beyinlerinin oldukça tanıdık bir dile ve tamamen yabancı bir dile nasıl tepki verdiğini karşılaştırdı.

Deney kapsamında köpeklere, "Küçük Prens" eserinden İspanyolca ve Macarca alıntılar hem sırayla hem de karışık şekilde dinletildi.

Araştırmacılar, beyin tepkilerini karşılaştırırken köpeklerin beyninin birincil işitsel korteksinde, daha önce duydukları ve duymadıkları diller arasında ayrım yapabildiklerini gösteren farklı aktivite kalıpları buldu.

Köpeklerin beyinleri, karmaşık sesleri analiz eden ikincil işitsel kortekslerinde ise tanıdık ve tanıdık olmayan bir dili duyduklarında farklı aktivite kalıpları üretti.

Köpekler ne kadar yaşlıysa beyinlerinin iki dili o kadar iyi ayırt ettiği gözlemlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Omicron'a yakalanan yaşlı ve aşılanmamış kişiler daha çok risk altında
İtalya'dan Hindistan'a giden uçaktaki 179 yolcudan 125'inde Kovid-19'a rastlandı
Fransa'da doktorlar Kovid-19 aşısından korkan çocukları akülü arabayla ikna etti
Fransa'da Meclis Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısını onayladı
Sağlık Bakanı Koca: Mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım

Benzer haberler

Araştırmaya göre köpekler farklı dilleri ayırt edebiliyor

Araştırmaya göre köpekler farklı dilleri ayırt edebiliyor

Bodrum'da 7 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'da sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor

Ordu'da 15 dönüm alana kurulan hayvan bakımevi 'Can dostları'na sıcak yuva oldu

Ordu'da 15 dönüm alana kurulan hayvan bakımevi 'Can dostları'na sıcak yuva oldu
Türkiye'nin en bilinen yerli köpek ırkları

Türkiye'nin en bilinen yerli köpek ırkları
Denizli'de sokak hayvanları '5 yıldızlı' tesiste barınıyor

Denizli'de sokak hayvanları '5 yıldızlı' tesiste barınıyor