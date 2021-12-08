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Yaşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi 500 yıllık anıt ardıç ağacını tescilletti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesi Gökçam sınırlarında anıt ağaç özelliği taşıdığı tespit edilen 500 yıllık ardıç ağacını tescilletirdi.

Tahsin Küçükkaraca   | 08.12.2021
Antalya Büyükşehir Belediyesi 500 yıllık anıt ardıç ağacını tescilletti

Antalya

Deniz seviyesinde yetişmiş olması özelliği ile dikkati çeken anıt ağaç, 13 metre boyunda ve 110 santimetre çapına sahip.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu" projesi kapsamında Kır Mahallesi Gökçam mevkisindeki bir ardıç ağacının anıt ağaç olabileceği fark edildi.

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvuru yapıldı.

Yapılan inceleme sonrasında 500 yaşında,13 metre boyunda ve 110 santimetre gövde çapına sahip olduğu belirlenen ağaç, "Gökçam Anıt Ardıç Ağacı" olarak tescillenerek, koruma altında alındı.

Antalya, anıt ağaç zengini

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Antalya'nın anıt ağaçları bakımından çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu aktardı.

Belediye olarak her bir ağaca önemle baktıklarını ifade eden Atasoy, "Bu çalışmalarla eko turizme katkı sağlıyoruz. Anıt ağaçlarını ziyaret eden çok önemli sayıda doğasever kitlesi var. Anıt ardıç ağacımız daha uzun yıllar yaşayacak ve yaşatılacaktır." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay ise anıt ağaçlarının önemine vurgu yaparak, "Halkımıza bugüne kadar bu ağaçları korudukları için çok teşekkür ederiz. Antalya bölgemizde yeni tescillenen anıt ardıç ağacımız ile birlikte tescilli 17 anıt ağaç bulunuyor. Anıt ağaçların turizme kazandırılmasını son derece önemsiyoruz." diye konuştu.

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