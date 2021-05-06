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Yaşam

Annesiz kalan kaya sansarı yavruları rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor

Düzce'de hayvansever vatandaş tarafından bulunan iki kaya sansarı yavrusu, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı.

Ömer Ürer   | 06.05.2021
Annesiz kalan kaya sansarı yavruları rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor

Düzce

Düzce'de hayvansever vatandaş tarafından bulunan iki kaya sansarı yavrusu, koruma altına alındıkları Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezindeki bakım süreçlerinin ardından doğaya salınacak.

Annesiz kalan kaya sansarı yavrularına rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor

Düzce'de hayvansever vatandaş tarafından bulunan iki kaya sansarı yavrusu, Düzce Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Daha sonra Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine getirilen yavrular, burada kendileri için hazırlanan alana yerleştirildi. Koruma altına alınan yavruların bakımını üstlenen yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, hayvanların bakımını şefkatle yapıyor. Annesiz kalan yavrular, rehabilitasyon merkezindeki bakım süreçlerinin ardından doğaya salınacak. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Annesiz kalan iki kaya sansarı yavrusu, vatandaşlar tarafından Düzce Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine getirilen yavrular, burada kendileri için hazırlanan alana yerleştirildi.

Koruma altına alınan sansar yavrularının bakımını üstlenen yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, hayvanları anne şefkatiyle besliyor.

"Yaban hayatını koruma adına çalışmalarımız sürüyor"

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, AA muhabirine, iki gün önce duyarlı bir vatandaş tarafından yolda bulunan iki kaya sansarı yavrusunun müdürlüklerine teslim edildiğini söyledi.

Hayvansever vatandaşın evinin kenarında bulduğu yavruları yerinden oynatmadan annelerinin gelmesini beklediğini fakat sonuç alamayınca kendilerine getirdiğini aktaran Şimşek, "Vatandaşımız duyarlılık göstererek yavruları bulundukları yerden almadan annelerini beklemiş. Anne gelmeyince bize getirdi. Biz yavruları şube müdürlüğümüz olarak koruma altına aldık. Yavruların 3-4 günlük olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Şimşek, yavruların sağlık kontrollerinin yapıldığını anlatarak, "Yavrular, uzmanımız tarafından sütle beslenerek bakılıyor. Belli bir süre misafirimiz olacaklar, daha sonra büyüdüklerinde doğal hayatlarına salınacaklar. Bölgede yaban hayatını koruma adına çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

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