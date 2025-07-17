Dolar
40.29
Euro
46.85
Altın
3,329.02
ETH/USDT
3,464.10
BTC/USDT
119,031.00
BIST 100
10,209.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Afyonkarahisar'da beldede açılan tekstil fabrikası kadınlara ekmek kapısı oldu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Taşoluk beldesinde yaklaşık bir yıl önce açılan ve 50'si kadın 65 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında, istihdamın 300'e çıkarılması hedefleniyor.

Canan Tükelay  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Afyonkarahisar'da beldede açılan tekstil fabrikası kadınlara ekmek kapısı oldu Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Belde belediyesi tarafından yaptırılan ve işletmeye verilen fabrikada, ünlü markalara kadın pantolonu üretiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Taşoluk Belediye Başkanı Bilgin Özen, AA muhabirine, beldeye ilk kez istihdam amaçlı bu çaplı büyük bir bina yapıldığını söyledi.

Özen, "Fabrikada şu anda 50'si kadın 65 işçi istihdam ediliyor. Beldeden de 25 kişi çalışıyor. Bir taraftan öğreniyorlar bir taraftan işlerine devam ediyorlar." diye konuştu.

Tekstil fabrikasını işleten Ahmet Yıldız da kadınlara önce işi öğrettiklerini belirterek, "Burada hem işi öğreniyor hem de para kazanarak aile bütçelerine destek oluyorlar. Ünlü markalara bayan pantolonu yapıyoruz. Şu an Türkiye içine satıyoruz. Yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. İşimizi büyüterek daha çok kadın istihdamı sağlayacağız. Hedefimiz 300 işçi çalıştırmak." dedi.

"Fabrikaların beldelere taşınması güzel bir şey"

Fabrikada çalışan 38 yaşındaki Nurdane Gül, daha önce farklı tekstil fabrikalarında deneyimi olduğunu, 2,5 yıldır bu sektörde çalıştığını dile getirdi.

İşini severek yaptığını anlatan Gül, "Fabrikaların beldelere taşınması güzel bir şey. Dışarıda çalışmaktansa beldede olması çok güzel. Çok memnunuz. Sıfırdan öğrendim bu işi. İnsan yaptığı işin güzel şekilde ortaya çıkmasıyla mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
MSB: İsrail'in Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları açık provokasyondur
Alevlerin arasında kalan koyunu ekipler kurtardı
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza
"Huzur İstanbul" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 399 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Afyonkarahisar'da beldede açılan tekstil fabrikası kadınlara ekmek kapısı oldu

Afyonkarahisar'da beldede açılan tekstil fabrikası kadınlara ekmek kapısı oldu

Afyonkarahisar'da Ulu Cami'deki 140 yıllık kurmalı saat zamana tanıklık ediyor

İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

LGS sınavında tam puan alan öğrenci yazılım mühendisi olmak istiyor

LGS sınavında tam puan alan öğrenci yazılım mühendisi olmak istiyor
THY ile AJet, "Ada Kıbrıs Projesi"ne destek verecek

THY ile AJet, "Ada Kıbrıs Projesi"ne destek verecek
Üniversitenin kadın kaynakçı ustası, azmiyle örnek oluyor

Üniversitenin kadın kaynakçı ustası, azmiyle örnek oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet