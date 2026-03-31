Ekonomi

Amasya Suluova Besi OTB'nin kırmızı et üretimine katkısı sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya Suluova Besi Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) 15 bin 650 büyükbaş kapasitesiyle kırmızı et üretimine katkı sağlamasının yanında 1500 kişi için istihdam oluşturduğunu da bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Amasya Suluova Besi OTB'nin kırmızı et üretimine katkısı sürüyor

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Yüzyılı'nın modern hayvancılık üssü olan Amasya Suluova Besi OTB'nin 200 milyon lira altyapı yatırımı ve yüzde 80 hibeyle güçlendirildiğine işaret eden Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"152,5 hektar alanda tam entegre modern üretim sistemi ve 15 bin 650 büyükbaş kapasitesiyle kırmızı et üretimine katkı, 1500 kişiye istihdamla güçlü bölgesel kalkınma sağlıyoruz. Modern hayvancılık teknikleri ve yüksek verimlilik odaklı bu projeyle, ülkemizin gıda arz güvenliğini pekiştirmeye ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

Amasya Suluova Besi OTB'nin kırmızı et üretimine katkısı sürüyor

Amasya Suluova Besi OTB'nin kırmızı et üretimine katkısı sürüyor

