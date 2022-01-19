Dolar
13.55
Euro
15.37
Altın
1,823.93
ETH/USDT
3,122.70
BTC/USDT
42,154.00
BIST 100
2,023.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Afgan çocuğa 'nefes' olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı

Erzurum'da 17 Aralık'ta bir evde çıkan yangına müdahale ederken baygın haldeki Afgan kız çocuğuna gaz maskesini verdikten sonra dumandan etkilenen ve kalp krizi geçiren itfaiyeci Yücel Küçük'ün tedavisi devam ediyor.

İlhami Erkılıç   | 19.01.2022
Afgan çocuğa 'nefes' olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: İlhami Erkılıç / AA

Erzurum

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde iki gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra anjiyo olan ve normal servis odasına alınan Küçük, yaşadıklarını anlattı.

Kahraman itfaiyeci Küçük, AA muhabirine, evde çıkan yangında bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekip arkadaşlarıyla olay yerine gittiklerini söyledi.

İhbar adresine ulaştıktan sonra ailenin ev içinde olduğunu tespit ettiklerini anlatan Küçük, "İçeriye giriş yaptık, içeridekiler dumandan etkilenmiş, bilinçleri kapalıydı. O anki refleks ile vicdanen gaz maskemi çıkarıp baygın haldeki durumu kötü olan kız çocuğuna verdim. Ev içinde gaz maskemi verdiğim için dumana maruz kaldım ve dumandan çok etkilendim." dedi.

Küçük, daha önceden bir rahatsızlığının olmadığını belirterek, yangına müdahale sonrası kendini iyi hissetmediğini ve sağlık durumunun kötüye gittiğini aktardı.

Hastaneye kaldırıldığında kalp damarlarının tıkalı olduğunu ve stent takıldığını ifade eden Küçük, "Evde Afgan çocukları baygın görünce kendi çocuklarım gözümün önüne geldi, zaten bizim görevimiz kurtarmak, oraya gidiş nedenimiz belli. İçeride yaralıları kurtarmaya mecburduk. Çocukları kurtardığım için mutluyum. Gaz maskemi verdiğim için hiç pişman olmadım. Aynı durum yine olsa yine maskemi çıkarır veririm." diye konuştu.

Olay

Aşağı Mumcu Mahallesi'nde bulunan Korucuk Apartmanı'nın bodrum katındaki Afganistan uyruklu ailenin oturduğu evde 17 Ocak'ta yangın çıkmış, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Roghayyeh ve eşi ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep Alavi'yi (14) kurtarmıştı.

Kurtarma çalışması sırasında itfaiye personeli Küçük, evde baygın haldeki ailenin kız çocuğuna gaz maskesini verdikten sonra dumandan etkilenmiş ve kalp krizi geçirmişti.

Öte yandan dumandan etkilenen Afgan annenin Van'da, kızlarının ise Erzurum Şehir Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika'da aslan ve pumalara bakıcılarından Kovid-19 bulaştı
Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19'a karşı 'uluslararası iş birliği' vurgusu yaptı
Araştırma: Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin dörtte üçü "nosebo etkisi" kaynaklı
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali 16 eyalete genişletme kararı aldı
Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı

Benzer haberler

Afgan çocuğa 'nefes' olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı

Afgan çocuğa 'nefes' olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı

Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu

Palandöken Buz Tırmanış Festivali sürüyor

Palandöken Buz Tırmanış Festivali sürüyor
Erzincan'da köpeklerin saldırdığı çocuğun sağlık durumu iyi

Erzincan'da köpeklerin saldırdığı çocuğun sağlık durumu iyi
JAK timleri sokak ve yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor

JAK timleri sokak ve yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor