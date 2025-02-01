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Yaşam

Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin anısının "yaşatıldığı" çayevi buluşma noktası oldu

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 230 kişinin fotoğrafının asılı olduğu çayevi, buluşma noktası oldu.

Orhan Pehlül  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin anısının "yaşatıldığı" çayevi buluşma noktası oldu Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Kentte çayevi işleten Mustafa İlhan Sapdüzen, depremde hayatını kaybeden ikiz kardeşinin fotoğrafını iş yerindeki duvara astı.

Zaman içinde bazı müşteriler de depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğrafını getirerek çayevinin duvarına asmaya başladı.

Kısa sürede 230 kişinin fotoğrafının yer aldığı çayevi, müşterilerin adeta duygusal buluşma noktası haline geldi.

İşletmeci Sapdüzen, AA muhabirine, depremlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

İşletmeye gelenlerin duygusal anlar yaşadığını anlatan Sapdüzen, şunları kaydetti:

"Depremde canımın parçası olan ikiz kardeşimi kaybettim. Fotoğrafını duvara hayatın ne kadar ince çizgide olduğunu anlatmak için iple astım. Buraya gelenler fotoğrafları görünce ilgi arttı. Hayırlı olsuna gelenler resim asma talebinde bulundular. Ben de dedim ki 'benim burada kardeşime yer varsa bütün dostlarıma da yerim var'. Hüzün dolu anlar yaşanıyor tabi. Müşterilerimizle acılarımızı paylaşıyoruz."

Müşterilerden İlknur Akgün ise işletmenin kendileri için kıymetli bir yer olduğunu söyledi.

İşletmede duygusal anlar yaşandığını ifade eden Akgün, "Bizim için çok kıymetli bir yer burası. Her ne kadar üzerinden zaman geçmiş olsa da buraya her girdiğimizde kaybettiğimiz yakınlarımızın fotoğraflarını görüyoruz. Bazen sohbet için arkadaşlarla geliyoruz. Hem anılarımız canlanıyor hem de sohbet ediyoruz. Böyle bir şeyin yapılması, anıların taze tutulması çok güzel." dedi.

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