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Yaşam

Adana'da araziye terk edilen yaklaşık 300 civciv korumaya alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde araziye terk edilen yaklaşık 300 civciv, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

Yusuf Koyun   | 22.07.2021
Adana'da araziye terk edilen yaklaşık 300 civciv korumaya alındı

Adana

Kurttepe Mahallesi'nde, Seyhan Baraj Gölü kıyısına balık avlamaya giden Recep Yılmaz, açlık ve susuzluğun yanı sıra sıcak hava nedeniyle ölüm riski altındaki civcivlerle karşılaştı.

Yılmaz'ın durumu bildirmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek civcivleri koruma altına almak için çalışma başlattı.

Ekipler, koruyucu kıyafetlerle hem telef olan hem de yaşayan hayvanları ayrı ayrı topladı. Ekiplerin, 300 civarındaki civcivin hastalık taşıyıp taşımadığını belirlemek için test yapacağı belirtildi.

Recep Yılmaz, gazetecilere, balık avlamak için bölgeye ulaştığında civcivleri fark ettiğini belirterek, "Dün, civcivlerin sahibinin olduğunu düşündüm ama sonraki gün yanlarına gittiğimde kimse yoktu. Açlık, susuzluk ve sıcak hava nedeniyle bazıları ölmüştü. Diğerleri ölenleri yiyerek besleniyordu. Ben de durumu ilgili kurumlara ilettim." dedi.

"Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, paylaşımında, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Civcivlerin yaşaması yönünde elimizden geleni yapacağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de bölgedeki çalışmaları inceledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Tekin, civcivleri araziye terk edenlerin vicdanla bağlarının olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz haber alır almaz ekiplerimizle geldik. Civcivlerin sulaması ve yemlemesi yapıldı. Civcivler buradan güvenli bir ortama götürülecek, karantinaya alınacak ve karantina süresi sonunda eğer sahibi çıkmazsa bir çiftçimize sahiplendirip bakımını üstlenmesini sağlayacağız. Böylece civcivlerin yaşaması yönünde elimizden geleni yapacağız. Bir kaç civciv sıcaktan ve susuzluktan telef olmuştu. O civcivleri de laboratuvara gönderiyoruz. Onların da tahlillerini yaptırıp önlemleri alacağız."

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