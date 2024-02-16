Aç kalan tilkinin karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakalaması görüntülendi
Ardahan'ın Göle ilçesinde doğada aç kalan bir kızıl tilki, karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakaladı.
Ardahan
Ağır kış şartları nedeniyle aç kalan bir kızıl tilkinin, Göle-Ardahan kara yolu üzerindeki karlı arazide fare avı görüntülendi.
Avlanma becerileriyle bilinen tilki, alanda aldığı koku ve ses ile kar altındaki farenin yerini tespit etmeye çalıştı.
Bu yöntemle yaklaşık 1 saat iz süren tilki, avını yakaladı.
Karnını doyuran tilki bölgeden uzaklaşıp gözden kayboldu.