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Yaşam

Aç kalan tilkinin karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakalaması görüntülendi

Ardahan'ın Göle ilçesinde doğada aç kalan bir kızıl tilki, karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakaladı.

Murat Kaya  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Aç kalan tilkinin karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakalaması görüntülendi Fotoğraf: Murat Kaya/AA

Ardahan

Ağır kış şartları nedeniyle aç kalan bir kızıl tilkinin, Göle-Ardahan kara yolu üzerindeki karlı arazide fare avı görüntülendi.

Avlanma becerileriyle bilinen tilki, alanda aldığı koku ve ses ile kar altındaki farenin yerini tespit etmeye çalıştı.

Bu yöntemle yaklaşık 1 saat iz süren tilki, avını yakaladı.

Karnını doyuran tilki bölgeden uzaklaşıp gözden kayboldu.

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