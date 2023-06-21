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Yaşam

ABD Tarım Bakanlığından laboratuvarda üretilen tavuk etinin satışına onay

ABD Tarım Bakanlığı, ilk kez laboratuvarda hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin satışını onayladı.

Dilara Zengin Okay  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
ABD Tarım Bakanlığından laboratuvarda üretilen tavuk etinin satışına onay

Washington

Upside Foods ve Good Meat şirketleri, laboratuvarda yetiştirilen etleri satmak için ABD Tarım Bakanlığının nihai onayını aldıklarını duyurdu.

Good Meat'den yapılan açıklamada, söz konusu onayın, doğrudan hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin artık Amerikalı tüketicilere satılabileceği anlamına geldiği belirtildi.

Daha önce ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) söz konusu etin yenmesinin güvenli olduğunu kabul ettiği anımsatılan açıklamada, Good Meat'in 2020 ve 2021'de de Singapur'da laboratuvarda üretilen tavuk eti için çok sayıda düzenleyicinin onayını aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Good Meat'in yetiştirdiği ilk tavuk etinin şef ve restoran işletmecisi José Andrés tarafından ABD'nin başkenti Washington'da bir restoranda satışa sunulacağı aktarıldı.

Upside Foods'dan yapılan açıklamada da şirketin ürettiği tavuk etinin Michelin yıldızlı şef Dominique Crenn'e ait San Francisco'daki Bar Crenn'de piyasaya sürüleceği bildirildi.

Böylece ABD, Singapur'un ardından hücreden üretilen etin satışına izin veren ikinci ülke oldu.

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