AA'nın gündeme getirdiği Lübnanlı engelli ressama Türk hayırseverden yardım
Anadolu Ajansının (AA) yaşamını haberleştirdiği Lübnan'ın Trablusşam kentindeki işitme engelli ressam Zeyna Salim Safi'ye, bir Türk hayırsever cihaz yardımında bulundu.
Beyrut
Ülkenin en yoksul bölgelerinden birinde yaşayan 28 yaşındaki engelli Safi'nin, karakalem çalışması ve ailesiyle birlikte yaşadığı ekonomik sorunlarla ilgili AA'da yayımlanan haberin ardından Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği de Safi'ye destek için hayırseverlere ulaşmaya çalıştı.
Bu çerçevede adının açıklanmasını istemeyen Türk bir hayırsever, Safi'ye 2 adet işitme cihazı ve 1 yıllık pilleri Lübnan'a gönderdi.
Söz konusu cihazlar, Trablusşam'a giden AA muhabiri tarafından aileye teslim edildi.
"Artık istediği şekilde rahatlıkla çevresindeki sesleri duyabilecek"
Burada konuşan Safi'nin annesi Muna Nablusi, kızına yapılan cihaz yardımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Artık istediği şekilde rahatlıkla çevresindeki sesleri duyabilecek. Kendisi şuanda çok mutlu. Eskiden bir adet cihazı vardı. Şu anda iki taneye sahip oldu." dedi.
Daha önceki eski cihazla kızının sadece yüzde 30 oranında duyabildiğini, yeni cihazlarla artık daha iyi duyabileceğini dile getiren anne Nablusi, şunları söyledi:
"Yaş olarak küçük değil ve çok az da olsa konuşmayı biliyor. İyi bir şekilde duymaya başlayınca, eğitim ve alıştırmalar sayesinde konuşmayı da tam becerecek. Özel bir konuşma kursu veya okuluna giderse, çok rahatlıkla engelin üzerinden gelecektir. Artık 2 cihazı var ve daha çok duyabilecek."
Cihazın yanı sıra 1 yıllık pil de gönderildiğini aktaran Nablusi, "Pillerin fiyatı bir müddet sonra cihazı da geçiyor. Allah razı olsun bize pil konusunda da destek oldular." ifadelerini kullandı.
Evde 2 çocuğunun daha aynı şekilde işitme engelli olduğunu hatırlatan anne Nablusi, "Hepsinin aynı durumu var. Eğer birileri yine el atar yardım ederse bu yükün altından kalkabiliriz." çağrısında bulundu.
"İngilizce ve Türkçe öğrenmek istiyorum"
Tam işitemediğinden dolayı konuşma becerisi de gelişmeyen Zeyna Salim Safi de annesinin yardımıyla duygularını dile getirdi.
Cihazları almaktan dolayı yaşadığı sevinci ifade eden Safi, "Yaşama sevincim ve hayata olan bağlılığım oldukça yüksek. Çevremdeki her şeyi duymak istiyorum. Dil öğrenmeyi seviyorum. İngilizce ve Türkçe öğrenmek istiyorum." dedi.
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