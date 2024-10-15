Dolar
34.26
Euro
37.40
Altın
2,653.25
ETH/USDT
2,606.90
BTC/USDT
65,861.00
BIST 100
8,788.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde hem göze hem damağa hitap edilecek

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde katılımcıların göz ve damaklarının şenleneceğini belirtti.

Sude Şahingöklü  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde hem göze hem damağa hitap edilecek Fotoğraf: Sude Şahingöklü / AA

Adana

Vali Köşger, festivalin Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Çukurova'nın lezzetlerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Adana'nın, Türkiye'nin en zengin, köklü ve güçlü mutfaklarından birisine sahip olduğunu dile getiren Köşger, "Festival alanında 20'den fazla kebapçı, börekçi, tatlıcı, şalgamcı ve sokak lezzetleri olacak. Sadece damağımızın değil gözümüz ve gönlümüzün de şenlendiği bir festivali birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Köşger, kentte gastronomi destinasyonu oluşturulması için festivalde açık oturum düzenleneceğini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da etkinliğe ilginin her yıl arttığını belirterek, "Turizmi gastronomiye dayandırarak Adana'yı bir turizm kenti yapma kararındayız." dedi.

Programda davetliler için yöresel yemekler sergilendi.

Valiliğinin ev sahipliğinde organize edilen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 17-20 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak.

Kent mutfağı ve sokak lezzetlerinin tanıtılacağı festivalde, şef sunumları, söyleşiler, yemek yarışmaları, tadım etkinlikleri ile ödüllü festival koşusu gibi birçok program yer alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, 89 yaşındaki Şerife Temel'i ziyaret etti
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıklarına durmaksızın devam ediyoruz
Ege Denizi'nde Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler, Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtarıldı
MSB, amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimlerinden fotoğraf paylaştı
MSB, amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimlerinden fotoğraf paylaştı

Benzer haberler

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde hem göze hem damağa hitap edilecek

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde hem göze hem damağa hitap edilecek

Adanalı şalgamcılar Uluslararası Lezzet Festivali için stoklarını artırdı

Aracılığın önüne geçilen mezatta bu kez de kadınlara özel indirim uygulandı

Kapısına duvar örülen kişi, iki yıl sonra mahkeme kararıyla evine kavuştu

Kapısına duvar örülen kişi, iki yıl sonra mahkeme kararıyla evine kavuştu
Genç girişimci geliştirdiği diş çürükleri erken tanı kitiyle seri üretim hedefliyor

Genç girişimci geliştirdiği diş çürükleri erken tanı kitiyle seri üretim hedefliyor

Sırıkla atlamacı Rahime Yiğit, kendisi gibi yeni rekortmenler yetiştirmek istiyor

Sırıkla atlamacı Rahime Yiğit, kendisi gibi yeni rekortmenler yetiştirmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet