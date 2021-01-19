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Zonguldak'ta yoğun kar yağışından devrilen ağaçlar 20 otomobile zarar verdi

Ereğli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen ağaçların 20 araca hasar verdiği bildirildi.

Mustafa Kemal Bektaş   | 19.01.2021
Zonguldak'ta yoğun kar yağışından devrilen ağaçlar 20 otomobile zarar verdi

Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen ağaçlar nedeniyle 20 araç hasar gördü.

İlçenin çeşitli noktalarında, üzerlerinde biriken kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayan bazı ağaçlar devrildi.

Ağaçların altında kalarak hasar gören park halindeki 20 otomobilin sahipleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye görevlileri, ağaçları parçalara ayırıp kaldırdı.

İlçede bazı ev ve iş yerlerine ait 6 çatı, sundurma ve garaj da çöktü.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde 40 ağacın devrildiğini söyledi.

Park halindeki 20 aracın hasar gördüğünü bildiren Ateş, "Ekiplerimiz 6 çatı, sundurma ve garaj çökme olayının ardından gerekli çalışmaları yaptı. 7 binanın çatısında çökme tehlikesine karşı merdivenli araçlarla önlem alındı. Yollarda mahsur kalan kamu araçları da kurtarıldı." diye konuştu.

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